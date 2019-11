Tarihin en iyi bilim-kurgu yazarlarından H.G. Wells, eserleriyle ardından gelen yazarlara yeni kapılar, yeni dünyalar, yeni evrenler açmıştı. Şimdi Wellsville isimli diziyle onun yarattığı bütün eserler aynı evrende toplanacak. The War of the Worlds, The Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The Invisible Man, Tono-Bungay ve The History of Mr. Polly gibi olağanüstü klasiklerin yazarının yarattığı karakterler ve fantastik olaylar, aynı dizi içinde yer bulacak.

Dizi genç bir kadının ölümcül hastalığa yakalanan annesini tedavi edebilmek için son çare olarak gittiği bir adada başlayacak. Serinin yazarı George Northy… Yayıncı NBC, yönetmen ve oyuncuları en kısa sürede açıklamayı planlıyor.