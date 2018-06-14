Bir süredir iyi filmlere imzasını atamayan usta yönetmen Werner Herzog sıradaki projesini duyurdu. Herzog uzunca bir aradan sonra ilk kez bir dizi yönetecek. Haberlere göre Ashok Amritraj’ın şirketi Hyde Park Entertainment Group, Greg Grandin‘in Pulitzer ödüllü romanı Fordlandia‘nın haklarını satın alıp yönetmenlik için Herzog’la anlaşmış. Dizinin senaristliğini Christopher Wilkinson üstlenecek. Fordlandia 1920’lerde en zengin insanlardan olan Henry Ford’un Amazon’un bağrında Amerika’yı yeniden yaratmak istemesini anlatıyor. Dizinin çekim tarihi, Herzog’un pilot dışındaki bölümleri çekip çekmeyeceği ve kanal şimdilik belli değil. Herzog’un şimdilik başka bir film/belgesel projesi yok.