Berlinale’de gösterime giren Isle of Dogs, çok iyi eleştiriler alırken, Wes Anderson da filmi nasıl oluşturduğunu anlattı:

“Jason Schwartzman, Roman Coppola ve ben bir araya geldiğimizde yeni filmin köpekler hakkında olmasını planlamıştık. Ama uzun süredir Japonya ve kültürü ile ilgili bir film de çekmek istiyorduk. Özellikle Akira Kurosawa’ya bir saygı duruşunda bulunmak istiyorduk. Filmin öyküsü her yerde geçebilirdi ama sonuçta Japonya’nın fantastik bir versiyonu en iyi seçim olacaktı”.

“Film için köpekler gibi düşünmeye çalıştık. Sokakta bırakılmış bir köpek ne yapmak ister? Genelde köpekleri izledik, onlar önden gitti, biz takip ettik.”

“Fantastic Mr. Fox’tan önce de anime ile ilgileniyordum. Ama bir animasyon film fanatiği değilim. Hayao Miyazaki’nin detaycılığı ve sessizliği kullanışı, beni her zaman çok etkiledi. Onunla doğayı ve sessizliğin huzurunu yakalamak mümkün. Amerikan animasyon geleneğinde pek olmayan bir ritimle öykülerini anlatıyor. Bizi çok etkiledi. Alexander Desplat ile çalıştık ama filmin birçok yerinde müzikleri sessizlik istediğimiz için kıstık.”