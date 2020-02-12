Wes Anderson’ın yeni filmi The French Dispatch, kendine has tarzıyla öne çıkan yönetmenin, hikaye anlatım stilini çok ileri götürdüğü bir film olacak gibi… Film, birbiriyle bağlantılı 1+3 ayrı hikayeye ve inanılmaz bir oyuncu kadrosuna sahip.

Filmin ilk bölümünde hayali bir fransız kentinde çıkan Liberty Kansas Evening Sun isimli bir gazetenin son sayısının çıkışını izleyeceğiz. Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) genel yayın yönetmeni olarak kadrosunu teskin etmeye çalışırken, önemli yazarlarının da öne çıkan haberlerini hatırlatır. Daha sonraki bölümlerde de göreceğimiz muhabirler Tilda Swinton Jeffrey Wright, Owen Wilson’ın karakterlerini ayrıntılı bir şekilde tanıyacağız. Elisabeth Moss, Fisher Stevens, Griffin Dunne, Jason Schwartzman da bu bölümde karşımıza çıkacak…

The Concrete Masterpiece – J.K.L. Berensen (Tilda Swinton)

Filmin bir bölümünün Tilda Swinton’ın oynadığı J.K.L. Berensen’in kaleminden çıkan bir hikaye olduğunu görebiliyoruz. Benicio Del Toro tarafından canlandırılan Moses Rosenthaler isimli hapisteki psikopat bir sanatçının Lea Seydoux’nun oynadığı Simone isimli gardiyanının resmini çizmesiyle başlayan olayları izleyeceğiz. Adrien Brody’nin oynadığı sanat galerisi sahibinin resmi almak için kendini hapse attırmasına kadar uzayan bir hikaye bizi bekliyor.

Revisions To A Manifesto – Lucinda Krementz (Frances McDormand)

İkinci haber/öykü Frances McDormand’ın canlandırdığı Lucinda Krementz tarafından yazılmış. Devrimci fransız öğrencilerin 68 olayları süresince yaşadıklarını izleyeceğiz. Zeffirelli ve Juliette (Timothée Chalamet ve Lyna Khoudri) isimli iki gencin, olaylardaki rolünü ayrıntılı bir şekilde takip edeceğiz.

The Private Dining Room—of the Police Commissioner – Roebuck Wright (Jeffrey Wright)

Diğer öykülere göre daha kalabalık ve deneyimli bir oyuncu kadrosunun yer alacağı bölümde yemek eleştirmeni Roebuck Wright’ın (Jeffrey Wright) hazırladığı ve merkezinde yer aldığı bir haberi izleyeceğiz. Steve Park’ın canlandırdığı asyalı bir şefin gizemli yemeklerini izleyeceğimiz bölümde Willem Dafoe, Liev Schreiber, Ed Norton, Mathieu Amalric, Saoirse Ronan yer alacak.

Fragmanda görmediğimiz Cécile de France, Guillaume Gallienne, Tony Revolori, Rupert Friend, Hippolyte Girardot, Anjelica Huston, Denis Ménochet, Benjamin Lavernhe, Vincent Macaigne, Félix Moati, Kate Winslet, Christoph Waltz ve Alex Lawther olağanüstü bir konuk oyuncu kadrosunun olduğunu da hatırlatalım.