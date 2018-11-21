Dört yıl evvel çektiği The Grand Budapest Hotel‘den sonra stop-motion türüne dönüp Isle of Dogs‘ı çeken senarist-yönetmen Wes Anderson yeni filminin hazırlıklarına hızla devam ediyor. Daha önce bu isimsiz filmin müzikal olacağı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da hayali bir şehirde geçeceği haberleştirilmişti ama filmin yapımcısı bugün haberleri yalanladı. Yapımcı bu filmin müzikal türünde olmadığını ve sadece 1950’de geçmeyeceğini söyledi. Yapımcının açıklamasına göre film farklı zamanlarda geçecek, yazarlara odaklanacak. Bu yazarların ortak tarafı Kansas olacak.

Tilda Swinton‘la Fransız aktör Mathieu Amalric‘in filmde rol alacakları kesinleşmişti. Anderson’ın Brad Pitt, Natalie Portman gibi büyük isimleri de istediği söyleniyor. Pitt’le Portman’ın filmde rol alıp almayacakları henüz duyurulmadı. Anderson’la daha önce çalışan Bill Murray, Lea Seydoux, Owen Wilson ve Adrien Brody de filmde rol alabilirler. Çekimlere şubatta başlanacağı açıklanmıştı ama önhazırlık aşaması tamamlanmak üzere olduğu için çekimlere yıl bitmeden başlanabilir. Dolayısıyla çok geçmeden filmin oyuncu kadrosu netleşecektir.