En son animasyon türündeki filmi Isle of Dogs‘la karşımıza çıkan yetenekli yönetmen Wes Anderson sıradaki filminin hazırlıklarına hızla devam ediyor. Daha önce açıklandığı üzere yönetmenin isimsiz filmi 1950’lerde Fransa’da geçecek, müzikal komedi türünde olacak. Bugünkü haberlere göre film, Fransa’nın “hayali” bir şehrinde geçecek. Henüz konusu açıklanmayan filmin çekim öncesi hazırlıklarına kasımda, çekimlerine ise şubatta Fransa’nın kırsal bölgesinde yer alan Angoulême şehrinde başlanacak. Filmin bütçesi 15-20 milyon euro arasında olacak.

Peki filmde kimler rol alacaklar? Henüz oyuncu kadrosu duyurulmadı ama söylentilere göre Anderson başrolleri son beş yılda Oscar kazanmış oyunculara teslim etmiş. Son beş yılda Oscar kazanan oyuncularsa Eddie Redmayne, Gary Oldman, Leonardo DiCaprio, Julianne Moore, Emma Stone, Cate Blanchett, Casey Affleck, Matthew McConaughey ve Jared Leto. Tahmin etmek gerekirse Blanchett diyebiliriz. Zira aktris daha önce de Anderson’la çalışmıştı. Stone ise o tarihlerde ABD’de çekilecek Zombieland 2 filminde rol alacağı için bu filmde oynayamaz. DiCaprio, McConaughey, Affleck ve Leto’yu da eleyebiliriz. Bakalım rol tahmin ettiğimiz gibi Blanchett’ın mı olacak. Yakında oyuncu kadrosu açıklanabilir.