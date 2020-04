Westworld’ün üçüncü sezonda giderek yükselen temposunun dördüncü bölümde zirve yaptığını gördük. Bölüm gerçekten harikaydı. Westworld’ün en iyi bölümleri arasında ilk üçe girdi benim için. Neredeyse tüm karakterleri gördüğümüz bu bölümün önemli sahnelerini sizlerle paylaşırken iki de teorimi aktaracağım.

Bölüm William (Man In Black)’ın halüsinasyon gördüğü, geçmişte yaptığı kötülüklerle yüzleştiği sahne ile başlıyor. Güzel çekilmiş, William’ın hissiyatını doğrudan aktaran bu sahnenin devamında; kendi gerçekliğini sorgulayan William’ın yanına Charlotte geliyor ve Serac’ın asıl planının ‘Sektör 16’daki proje olduğundan bize bahsediyor. Daha önce Park’ta Sektör 16’yı duymamıştık ama ilk sezondaki tabletlerde “Sector 16 Zone 4” olarak “The Valley Beyond” yani Cradle’ın işaret edildiğini görmüştük. Serac’ın asıl planının, bu projenin bilgilerini çalmak olduğunu net olarak öğreniyoruz. Kendisini, dünyanın geleceğini yazan adam olarak tanıtan Serac, kendisiyle aynı fikirde olan birinin varlığından söz ediyor ve bu fikrin ‘Sektör 16’olduğunu biz seyircilere aktarıyor.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde geçmiş bir zamanda yaşanan, ilk sezonda da bir benzerini gördüğümüz Bernard ve Dolores konuşmalarına şahitlik ediyoruz. Bu konuşmayı, ilk sezondan ayıran en önemli özellik ise; Dolores’in, Bernard’ı eğitmesi diyebiliriz.

Günümüzde geçen zaman dilimine döndüğümüzde; Bernard ve Stubbs’ı, Dolores’in henüz kesin öğrenemediğimiz planlarını engellemek için bir takım çalışmalar içinde görüyoruz. Bernard, Dolores’in gerçek kimliğini ortaya çıkartarak, tüm planını suya düşürmeyi amaçlıyor.

Serac, Dolores’in kendisi ile birlikte 5 kişiyi daha yeniden yarattığı eve, Maeve’i getiriyor. Bu yeniden yaratmanın yaklaşık olarak üç ay önce olduğundan söz ediyor. Buradan da anlıyoruz ki, Dolores ve Bernard’ın son konuşması üç ay önceki bir zaman diliminde geçiyor.

‘İnsanlar cennet ve cehennem fikrini yarattı. Kafası çalışmayan insanlara istediklerini yaptırabilmek için’.

Caleb ve Dolores’in kimlik onayının kan/DNA ile alındığı bankadan Liam’a ait yüklü miktarda parayı hesaplarına geçiriyorlar. Paranın ne için kullanılacağını gelecek bölümlerde görme şansı yakalayacağız sanırım.

Maeve, Serac için çalışmaya başlar. Serac’tan aldığı bilgiyle ölülerin kan/DNA’lerini kullanarak sahte kimlik yaratan ‘Cenazeci’ adlı bir kadının peşine düşer. Dolores’in yeni kimliğini öğrenen Maevei ‘Cenazeci’den aldığı bilgiyle Dolores’e yardım edenlerin Yakuza olduğunu öğrenir. Onların karargahına girer. İkinci sezonda SamuraiWorld’den tanıdığımız Musashi ile karşılaşır. Musashi’yi Dolores yeniden yaratıp, Yakuza’nın başına getirmiştir. Bu sahneden itibaren Dolores’in 4 “pearl”e kendisini yüklediğini anlatan, zirve noktası geliyor.

Musashi ile beraber dışarıdaki dünyada gördüğümüz, Bernard ve Maeve haricindeki 4 host’un Dolores’in kopyaları olduğunu mükemmel bir sahne örgüsüyle izliyoruz.

Charlotte ve William’ın konuşmasının sonunda Charlotte, kendisinin aslında Charlotte Hale olmadığını, bir host olduğunu ve içindeki boncuğun sahibinin de Dolores olduğunu William’a söyler. William, bu gerçekle yüzleştiği an kendini kaybeder. Charllote görünümlü Dolores, William’ı bir akıl hastanesine kapatarak Delos’un kontrolünü tamamen ele geçirir.

Musashi görünümlü Dolores, Maeve’e geçmişte yaşananlar için sitem eder ve öldürür. İlerleyen bölümlerde Maeve’in yeniden diriltileceğini tahmin etmek pek de zor değil.

Son sahnede William kendi doğasının gerçekliğini sorgular. Kim olduğunu, gerçek olup olmadığını sorgulaması ve Dolores’i hayal etmesi ile bölüm biter.

Dizinin yüksek tempolu bu bölümünü çok beğendim. Yukarıda ufak ufak sahneleri size hatırlattığım bu yazıda aklıma gelen iki teoriden size söz edeceğim.

1- Man In Black olarak tanıdığımız William, ilk bölümden bu yana; insanlığın karanlık yüzünü temsil ediyordu. İlk bölümlerde beyaz şapkayı seçmesinden sonra zamanla siyah şapkaya dönüşmesini izlemiştik. 3. Sezon 4. Bölümün sonunda William’ı tekrar beyaz bir önlüğün içinde görüyoruz. William’ı beyazlar içinde gördüğümüz sahne bana; Man In Black’in, Man In White’a dönüşeceğinin sinyalini verdi. Bence William’ın hikayesi henüz bitmedi. Nasıl ki Dolores’in uyanmasına kendisi neden olduysa, gördüğü halüsinasyonlar sayesinde William’ın iyi birine dönüşeceğini ve insanlık adına mücadeleye gireceğini düşünüyorum.

2- Serac, Maeve ile Singapur’da oldukları sahnede, Maeve, keşke Singapur yerine Paris’e gelseydik dedi. Serac ise Paris’in artık var olmadığını söyledi. Flashbackle geçmişi bize gösterdikleri anda; Paris’in nükleer bomba ile yok olduğunu ima ederken, kardeşinin öldüğünü söylüyor. Lakin burada senaristlerin bir göz yanıltmasıyla bizlere gerçeği anlatmadıklarını düşünmekteyim. Serac’ın kardeşi sanki Paris’te yaşanan nükleer olaydan ölmüş gibi bizlere gösterdiler lakin ben buna katılmıyorum. Flashback sahnesinde, iki kardeşin üstündeki kıyafetlere baktığımız zaman, 2. Sezonda Ford’un çocukluğunun üzerinde bulunan kıyafetlere çok benzediğini görebiliriz. Tabi ki fazla kaynağımız yok ama ben Serac ve Ford’un kardeş olduğunu düşünüyorum. Birbirlerine de fazlasıyla benziyorlar. Biri gerçek dünyada, diğeri Westworld’de tanrıcılık oynuyor. Ford’un ölümünden sonra Serac, Delos şirketinden intikam alabilmek için, şirketin hisselerini satın almaya çalışıyor olabilir.

Westworld gerçek manada beyin yoran, binlerce teori yazabileceğiniz, izleyenleri her hafta düşünmeye sevk eden bir dizi. Haftaya, yeni inceleme yazısında görüşmek üzere.