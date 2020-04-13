Westworld, harika bir anlatıma sahip. 3. Sezon 5. Bölüm ile bu anlatım arşa çıkmış durumda. Dizi, bizlere adeta bir görsel şölen sunuyor. Çok kaliteli çekimlere sahip bir bölüm daha geride kaldı. Keşke dizinin tüm bölümleri, Netflix dizilerinde olduğu gibi sezonun tamamı birden yayınlansaydı. Yeni bölüm için bir hafta beklemek çok zor oluyor. Neyse incelememize geçebiliriz.

Bu bölüm Serac’ı daha iyi tanımamızı sağladı. Rehoboam’ı neden kurduğunu, kurarken nelerden ve kimlerden faydalandığını gördük. Rehoboam’ın ne kadar kudretli olduğunu Serac’ın, Brezilya başkanı ile görüşürken ki tavrından anlayabiliyoruz. Serac dünyaya düzen getirme konusunda kararlı lakin bu bölüm ile birlikte Dolores, Serac’ın bir adım önüne geçti. 6. bölüm ile beraber Maeve’in daha efektif bir rolde olmasını bekliyorum.

Bu bölüme Caleb’ın gözünden bakarsak epey duygusal bir bölümdü diyebiliriz. Aaron Paul, Janr’ın etkisi altında kaldığı sahnelerde harika bir oyunculuk sergiledi. Caleb’in uyuşturucunun etkisi altında gördüğümüz sahneler harika çekilmiş. Zaten çekimler, oyunculuklar ve atmosfer muazzam. Dizinin senaryosu çok ön plana çıktığı için sinematografi açıdan diziyi pek değerlendiremiyoruz ama dizi görüntü yönetmenliği açısından gerçekten da çok üst bir seviyede. Son sahnelerde Caleb’ın, ilerleyen bölümlerde Dolores’i sorgulayabileceği izlenime kapıldım. Caleb, herkesin kendi kişisel bilgilerine ulaşmasından memnun değil gibi gözüküyor. Dolores’in kurşunlanmasına rağmen kanamaması da Caleb’ı baya bir gerdi. İlerleyen bölümlerde Caleb ve Dolores arasında bir sürtüşme yaşanabilir.

Dolores’in Bernard hakkında bazı planları olduğunu bu bölümde net bir biçimde anladık. Bernard’ı kendi tarafına çekmek mi istiyor yoksa Maeve’e karşı bir koz olarak mı saklıyor? Bunu ilerleyen bölümlerde daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum.

Dolores’in, Rehoboam’daki kişisel bilgileri insanlara gönderdiği sahne ‘Le Tout Nouveau Testament’ filminde ki tanrının, kızını sinirlendirmesi sonucu kızın, babasının bilgisayarını kurcalaması, ardından da herkese öleceği günün tarihini atma sahnesini çok andırdığını da söylemeden geçemeyeceğim.

Caleb, Dolores ve Liam’ın, Serac’ın adamlarından kaçış sahnesi aksiyon olarak iyi çekilmişti.

Bölüm tempo olarak, konunun ilerleyişi açısından gayet iyiydi. Dizi, ilk iki sezona göre zaten daha hızlı bir anlatıma sahip. Olayları bir acelesi varmış gibi anlatıyor. Durumdan kesinlikle şikayetçi değilim ama alınan bazı haberlere göre dizi Amerika’da baya az izleniyor. Dizinin son sezonu olabileceği konuşuluyor. Umarım böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız.

3. Sezon 5. Bölüm hakkında fikirlerimi genel olarak sizlerle paylaştım. Sizlerin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bekleriz.