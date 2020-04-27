Westworld üçüncü sezonunda finalin arifesine gelmiş bulunuyoruz. Hafta içi gelen haberle birlikte dizinin 4. Sezon onayı aldığını öğrendik ve sevindik. TV’den az izlenmesine ancak dijitalde rekorlar kırması HBO’nun dördüncü sezon onayını vermesini sağladı. Umarım bütçede bir kesinti yaşanmaz da diziyi benzer kalitede seyredebiliriz. Salgından ötürü çekimlerin ne zaman başlayacağı belli değil. 4. Sezonun 2022’den önce gelmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. 2023’e bile sarkabilir.

Bölüm incelemesine geçecek olursak, 8. Bölümün, sezon finalini olacağını göz önüne aldığımızda, bu bölümün bazı defterlerin kapanmasını umuyordum fakat hiçte öyle olmadı. Hale, Clementine, Bernard ve çetesi, Maeve, Dolores, Caleb ve Serac. Herkes farklı noktalarda iken, ortak bir paydada nasıl buluşacaklar ki? Son bölümün süresi ise 1 saat 2 dakika. Bu kadar kısa sürede sezonu toparlayabilirler mi? 4. Sezona nasıl bir hikaye sarkacak? Gerçekten 8. Bölümü fazlasıyla merak ediyorum ama beklentiyi düşük tutmanın da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Umarım hayal kırıklığı yaşamayız.

Bu bölüm, Caleb’tan bir kahraman çıkabileceğini göstermek üzerine kuruluydu. Biz fazlasıyla Dolores’e odaklanmışken, dizi, dünyanın sonunu getirmek için Caleb’ı tamamen merkeze aldı. Caleb’in bir ‘uyumsuz’ olduğunu ve bölümlerdir arkadaşının ölümüne üzülmesine karşın Francis’i kendisinin öldürdüğünü öğreniyoruz. Caleb, ilk bölümden beri bir host gibi davranıyordu zaten. Günleri belli bir döngünün içinde sıkışıp kalmış, geçmişi ile sorunları olması ve onları hatırlaması ile tam anlamıyla bir host’a dönüşmüştü. İnsan olarak doğdu fakat host oldu. Caleb için bu tabir çok da yanlış sayılmaz. Caleb artık Solomon’un emrinde fakat bir sorun var. Bölümün son sahnesinde Dolores tam sistemi kapatmadan önce yapay zeka, Caleb’a ‘Seni uyarmam gerek’ diyor. Kuvvetle muhtemelen işler sarpa saracak ve Caleb bu işi tamamlayamayacak.

Caleb sahnelerinde gördüğümüz üzere ‘uyumsuzları’ düzeltmek adına belli başlı psikolojik testlerden geçiriyorlar. Bir benzerini William’da da gördük. Bozulan host’ları da böyle düzeltiyorlardı. Geniş bir çerçeveden baktığımız zaman insanlar zaten artık host’a dönüşmüş durumda. Sakin ve sistemin işleyişine ses çıkarmayan kişilere dokunulmazken, diğer kişileri ‘uyumsuz’ olarak tanımlıyorlar ve onları birer host’a dönüştürüyorlar.

Hale’ın dönüşümü başladı. Musashi ile görüşmesinde anlıyoruz ki Dolores’e meydan okuyacak. Geçen haftaki yazıda bundan bahsetmiştik. Beklendik bir şeydi zaten. Lakin bu meydan okuma veya intikam alma önümüzdeki sezona mı sarkacak? Bunun hakkında bir şey söyleyemiyorum.

Yine geçen haftaki yazıda ya Clementine’nın döneceğini ya da Teddy’nin döneceğini söylemiştik. Dönen kişi Clementine oldu. Onun dönüşü ile birlikte Dolores/Musashi hakkın rahmetine kavuştu. Dolores/Musashi’nin öldürülme anını çok beğendim. 180 derece dönüşü ile birlikte öldürülmesi ve o sekansın kesilmeden çekilmesi harika bir andı. Clementine karakterinin Dolores’ten daha akıllı olduğunu da gördük. Dolores, Maeve’in kafasını koparıp, Maeve mevzusunu kökünden bitirme fırsatını iki kez yakalamışken bunu yapmadı. Clementine ise Musashi’yi öldürdükten sonra kafasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Musashi’nin ölümü ve Hale’ın dönüşümü ile birlikte Dolores güç kaybetti.

William, Bernard ve Stubbs bölümünde ise işler karıştı. William’ın ölü olduğunu bizlere gösterdiler. Burada iki teori var. Birincisi Rehoboam’ın uyumsuzları ölü olarak kaydetmesi ve istediği deneyi yapmak için sistemden çıkarması. İkincisi ise 3. Sezon başlamadan önce gösterdikleri gibi William’ın daha önceden öldürülmesi. 2. Sezonun son sahnesinde William, tarihi belli olmayan bir zamanda deneniyordu. Tıpkı James Delos’a yapıldığı gibi. William ölmüş fakat onun bilincini tekrar yerine getirmeye çalışıyorlardı. Bu bölümde gördük ki William sistemde ölü gözüküyor. Kuvvetle muhtemelen William 2. Sezonda parkta öldü ve denemeleri tamamlandığında da geri döndü. Fakat artık bir insandan çok bir Host’a dönüştü. William, Bernard ve Stubbs ile son sahnelerinde ‘İçimizdeki biri buradaki yegâne gerçek insan’ cümlesini kurdu ve ardından silahı eline aldı. 8. Bölümde William’ın gerçek, bizim bildiğimiz William olmadığını öğrenebiliriz.

Dolores ve Maeve… Dolores ve Caleb, Solomon’un yanına giderlerken, Dolores’in konuşmasından ve tavrından hissettiğimi sizlerle paylaşmak isterim. Tıpkı Daenerys Targaryen gibi konuşmaya, olanları ve olacakları kendi kaderi gibi görmeye başladığını hissettim. Bu hislerimin sonunda da bu bölümde başına bir şey geleceğini düşündüm. Nitekim de geldi. Maeve ve Dolores benim sevmediğim karakterler. Özellikle Maeve, kibir ve bencillik onu esir almış durumda. Hikayesini tutarlı bulsam da karakteri fazlasıyla kör ve takıntılı buluyorum. Bu durumda pek hoşuma gitmiyor.

Dolores ve Maeve arasındaki dövüşün galibi net bir şekilde Dolores olmasına karşın Maeve, Dolores’i alt etmeyi becerdi. Dolores son bir hamle ile hem kendini hem de Maeve’i kapattı. Muhtemelen ikisi de bu durumdan kurtulacaktır. Dolores’in Electro Magnetic Pulse’u hareketi geçirmesiyle manyetik dalgalar yayıldı ve bütün elektrikli aletler bozuldu. Yapay zekalar kendi sistemlerini kapattı. Caleb elini, kolunu sallayarak çıkarken, Dolores, Maeve ve Solomon’un sistemleri kapandı. Nasıl ve nerede açılacakları ile ilgili gelecek bölüm fragmanı ipuçları veriyor.

Sezon finali yazısında görüşmek üzere.