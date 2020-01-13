Westworld Üçüncü Sezon tarihini 15 Mart olarak duyurdu… Dizinin yapımcılarının tarihi duyururken kullandığı tanıtım ise özellikle dizinin hayranlarının yeniden teoriler yazmasına neden oldu… Tanıtımda gelecek 40 yılın önemli olaylarını özel bir grafikle izliyoruz. Sanal zeka olduğu düşünülen dış ses ise tarihin bir sistem tarafından nasıl düzene sokulduğunu ve sonra 2058’de nasıl bozulduğunu anlatıyor.

Westworld üçüncü sezonunda Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro’dan oluşan çekirdek kadroyu yeniden izleyeceğiz. Anthony Hopkins’in yine süpriz bir şekilde sezonda yer alıp almayacağını bilemiyoruz.

Yeni oyuncular arasında ise Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr. var. Aaron Paul’un dizinin baş karakterlerden biri olması heyecan verici…