Wet Hot American Summer Ten Years Later: Bu Kamp Çok Farklı

Bir kamp düşünün. Göl kenarında, kulübeler, çeşitli etkinlikler, doğayla iç içe… Fakat Firewood Kampı sizin bildiğiniz kamplardan değil. Konuşan tenekeden gizli yer altı sığınağına, nükleer füzelerden kampın koruyucu ruhuna kadar her şey Firewood Kampı’nın bir parçası. 2001 yapımı olan Wet Hot American Summer adlı romantik-komedinin devamında 2015 yılında Netflix tarafından kampın ilk gününü anlatan 8 bölümlük bir dizi yapıldı. Filmin üzerinden 14 sene geçmiş olmasına rağmen filme oranla daha çok başarı elde etti. Film kampın son gününü anlatırken dizi 14 sene sonra aynı ekip ile kampın ilk zamanını anlatıyordu ki oyuncuların bu süre zarfında yaşlanmış olmaları olaya ayrı bir absürtlük katıyordu. Şimdi ise 2001 yapımı filmin 10 yıl sonrasını anlatan Wet Hot American Summer Ten Years Later Netflix’te yerini aldı. Günümüzde severek izlediğimiz pek çok ünlüye ev sahipliği yapan dizi, klişelerle dolu absürt Amerikan komedisi arayanlar için harika bir seçenek oluyor.

Wet Hot American Summer filminin sonunda arkadaşlar 10 yıl sonra ne olursa olsun kampta bir haftasonu buluşacakları konusunda birbirlerine söz verirler. İşte Wet Hot American Summer: Ten Years Later da 10 yıl sonra farklı farklı hayatlara sahip olan kamp arkadaşlarının yeniden bir araya gelişini ve beraberinde gelişen akıl almaz olayları anlatıyor. Öncelikle dizi ilerleyiş bakımından hiçbir konuda kendini sınırlamıyor. İzleyiciye üst düzey bir absürt Amerikan komedisi sunmayı başarıyor. Günlük hayatta saçma veya uçuk gözüyle bakacağınız olayları bir araya getirip bir güzel harmanlıyor dizi. Tabii aynı zamanda herhangi bir yaz kampında olabilecek talihsiz, komik ve tutkulu olayları temel alarak bu absürtlüğü yaratıyor.

Dizi, mekân tasarımı ve kostümler açısından dönemi başarıyla yansıtıyor. Kullanılan müzikler, kampın tasarımı ve dekorlar sizi diziye çeken diğer unsurlardan biri oluyor. Capcanlı bir renk kullanımının ve renk çeşitliliği de görsellik açısından etkileyen bir diğer etken oluyor. Fakat diziyi başarıya ulaştıran en önemli etken oyuncular oluyor. Adam Scott, Amy Poehler, Paul Rudd, Elizabeth Banks ve Chris Pine gibi pek çok başarılı oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Yer alan oyuncuların kariyer geçmişlerinde de başarılı komedi yapımlarında yer almış olmaları dizinin başarısını belirliyor.

Wet Hot American Summer: Ten Years Later, absürt Amerikan komedisi ve klişe severlerin kesinlikle listelerine alması gereken, ünlü oyuncuları barındıran başarılı bir Netflix yapımı olarak karşımıza çıkıyor.