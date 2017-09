Dünya kaynakları, insan popülasyonunun hızla artması sebebiyle azalmaya başlar. Daha fazla verimlilik için bitkilerin genetiği ile oynanır fakat bu sefer de genetiği ile oynanmış gıdalar insanlarda farklı etkilere sebep olmaya başlar. İkiz veya daha fazlasının doğmaya başlamasıyla birlikte insan popülasyonu daha hızlı artmaya başlar. Hükümet bunu engelleme amacıyla tek çocuk programını başlatır. Birden fazla olan çocukları özel bir şekilde uykuya alıp her şey daha iyi bir hale geldiğinde uyandırılacaklarını söyler. Terrence Settman adlı bir adam, kızının doğurduğu yedizleri her şeye rağmen hükümetten saklamaya karar verir. Onları özel olarak eğitir ve her birine bir gün adı verir. Her biri adını aldığı günde dışarı çıkar ve o gün yaşadığı her şeyi kardeşlerine anlatır. Böylece tek bir kimliği yedi kardeş sürdürürler. Fakat bir gün Monday’in kaybolmasıyla birlikte ortalık karışır. What Happened to Monday’in yönetmen koltuğunda Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters) yer alıyor. Yönetmenin önceki işlerinin zayıf olmalarına rağmen bu filmde çok iyi bir iş çıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Netflix tarafından yapılan yapım ülkemizde Netflix platformu yerine vizyonda yerini alıyor.

Senaryo, filmin başında dünyanın durumunu kısaca göstererek temelini sağlam atıyor. Ayrıca kardeşlerin geçmişlerini flashbackler halinde gösterilmesi de film için daha uygun oluyor. 7 kişinin de aynı olması senaryonun anlaşılır dili sayesinde seyircinin kafasını karıştırmıyor ve hangi kardeşin hangisi olduğu kısa sürede çözülüyor. Kardeşlerin her birinin evde kendilerine ait stilleri olması da tabii anlaşılırlığı arttıran en büyük etkenlerden birisi oluyor. 2 saat 3 dakikalık süresine rağmen temposunu düşürmeden ilerleyen film seyirciyi ekrana bağlamayı başarıyor.

Yedi karakterin de tek bir oyuncu tarafından canlandırılıyor olması başrolde yer alan Noomi Rapace’e büyük sorumluluk yüklüyor olsa da başarılı bir performans sergiliyor. Yedizlerin her birinin farklı farklı karakterleri, özellikleri olduğunu bize göstermeyi başarıyor. Şirketin başında yer alan kötü kadınımız Nicolette Cayman’ı ise ünlü aktris Glenn Close canlandırıyor. Kendisinin de role çok yakıştığı karakterin ruhunu yansıtma şeklinden açıkça görülüyor. Settman yedizlerinin büyükbabalarını canlandıran ise ünlü aktör Willem Dafoe oluyor. Kendisini filmde fazla görememiş olsak da gayet iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncular yönünden hiçbir sıkıntısı olmayan film sinematografisi ile de güzel bir iş çıkarıyor. Renk kullanımı, mekân tasarımları, görsellik ve kamera kullanımı filmin geçtiği hiç de uzak olmayan distopik geleceği bizlere göstermeyi başarıyor. Yüksek tempolu fon müzikleri de aksiyon ve gerilim sahnelerini bir o kadar destekleyici nitelikte oluyor. Dizi sektöründe kuvvetli bir firma haline gelen Netflix, artık film sektöründe de başarılı işler çıkarmaya başladığını What Happened to Monday ve yine bu sene çıkan Okja ile kanıtlamış oluyor.

What Happened to Monday, distopik bir yakın gelecek temelleri üzerine kurulmuş olan sürükleyici bir aksiyon-gerilim filmi olarak ülkemizde vizyonda, yurt dışında ise Netflix platformunda yerini alıyor. Umarız ki Netflix filmlerindeki başarısını arttırmaya bu şekilde devam eder.