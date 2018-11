Erkek temalı ve kahramanlı filmleri kadın başrollerle yeniden çevirmek uzun süredir devam eden bir akım ve henüz iyi diyebileceğimiz bir film ortaya çıkarmadı. What Men Want, fragmanıyla bu seriyi kırabilecek bir yapım olabileceğini gösterdi.

Daha önce Mel Gibson’la beyaz bir erkek karakterin yaşadıklarını izlediğimiz Nancy Meyers komedisi What Women Want’ın yeniden çevrimi Adam Shankman’a teslim edilmişti. What Men Want, Taraji P. Henson’a Tracy Morgan, Aldis Hodge, Wendi McLendon-Covey, Richard Roundtree, Max Greenfield, Jason Jones ve Erykah Badu’nun eşlik ettiği bir komedi… Gösterime 8 Şubat 2019’da girecek…