FX, 2014 tarihli vampir mockumentary’si What We Do In the Shadows’un dizi versiyonuna onay verdi. Jemaine Clement ve Taika Waititi, dizinin yapımcıları olacaklar. Yarımşar saatlik 10 bölümden oluşacak dizi 2019’da yayında olacak.

Dizinin başrollerinde Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou ve Harvey Guillen yer alıyorlar. Filmde Yeni Zelanda’da geçen olaylar da bu sefer New York’a taşınacak. Diziye ek olarak iki de spin-off hazırlık aşamasında. We’re Wolves ile ilk filmdeki kurt adamları bir uzun metrajda izleyeceğiz. Wellington Paranormal ile de yine filmdeki polis memurlarının hayatını bir TV dizisi olarak seyretme şansı bulacağız