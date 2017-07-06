What’s Opera, Doc? 60 Yaşında

Looney Tunes ve Bugs Bunny serilerinin en iyi filmlerinden What’s Opera, Doc? 6 Temmuz 1957’de gösterime girdi.

Bugs Bunny ve Elmer Fudd’ı müzik, aşk, nefret dolu bir hikayede karşı karşıya getiren, Chuck Jones’un yönettiği filmde, Richard Wagner’in Der Ring des Nibelungen ve Tannheuser operaları kullanıldı. Film bu özelliğiyle çocukların göndermelerini biraz zor anlayacağı ama klasik müzikseverlerin bayılacağı bir hal almıştı. What’s Opera, Doc? her yönüyle opera sanatına bir saygı duruşuydu.