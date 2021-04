Usta aktör Anthony Hopkins, The Father ile gelen oscar adaylığının ardından ara vermeden yeni filmini seçti. Where Are You, Hopkins’in yanısıra Camille Rowe, Madeline Brewer, Angela Sarafyan, Mickey Sumner ve Ray Nicholson’ın yer aldığı bir bağımsız drama…

Valentina De Amicis ve Riccardo Spinotti’nin birlikte yönettiği filmin senaryosu yine Amicis ve Spinotti’nin elinden çıktı. Film, düşüşte olan bir fotoğraf sanatçısının başarısızlığının acısını kız arkadaşından çıkarmasıyla başlıyor. Arkadaşının gizemli bir şekilde kaybolması baş karakterimizi depresyonun ve akıl hastalığının eşiğine getirir.

Filmin sinematografisi ile Marcella ve Dante Spinotti ilgilendi. İkili daha önce L.A. Confidential ve The Insider ile oscar adayı olmuştu. Filmin çekimlerinin hızlı bir şekilde, çok da medyada yer almadan tamamlandığı açıklandı.