White Boy Rick, 80’ler’in Chicago’sundan içinde uyuşturucu, FBI ve muhbir sözcükleri sık geçen bir gerçek öyküyü aktaracak.

Yönetmen: Fransız yönetmen Yann Demange 2014 tarihli başarılı filmi 71’in ardından önemli senaryoların teslim edildiği bir sinemacı haline geldi.

Oyuncular: Filmin başrolü Richie Merritt’in. Matthew McConaughey filmin esas kahramanının babasını oynuyor. Andy Weiss. Jennifer Jason Leigh, Bruce Dern, Bel Powley ve Piper Laurie filmin yardımcı rollerinde…

Konu: 80’lerde uyuşturucu tüm ABD’yi sardığında Chicago mafyanın geleneksel merkezlerinden biri olarak yine öne çıktı. Film, bu kentte kendisini mafyanın içinde bulan ve daha sonra FBI ile anlaşarak tarihin en genç muhbiri olan Ricky Wershe Jr.’ın hayatını anlatıyor.