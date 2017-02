White Crow: Ralph Fiennes, Rudolph Nureyev Biofilmini Yönetecek

2011’de başladığı yönetmenlik yaşamına The Invisible Woman ve Coriolanus gibi iki iyi film sığdıran Ralph Fiennes yeni filmine hazırlanıyor. Fiennes, bale tarihinin en önemli isimlerinden Nureyev’i anlatacak. Rudolf Nureyev: The Life isimli Julie Kavanagh kitabından uyarlanacak filmin senaryosunu The Hours’tan tanıdığımız David Hare yazdı.

Tarihin en iyi baletlerinden biri olan Nureyev, sahnelerdeki olağanüstü performansını yöneticilikte de sürdürmüş ve Paris Opera Balesi’nin başında yıllarca bulunmuştu.

Filmde Nureyev’i balet Oleg Ivenko oynayacak. Adele Exarchopoulos da filmde Paris’te tutunmasını ve ünlenmesini sağlayan Clara Saint’i canlandıracak. Film yazın St Petersburg ve Paris’te çekilecek.