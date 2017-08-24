Nepal’in oscar adayı White Sun, ülkedeki çatışmaların taraflarını bir köy, cenaze ve aile öyküsünde bir araya getiriyor.

Orijinal İsmi: Seto Surya

Yönetmen: Deepak Rauniyar

Oyuncular: Dayahang Rai, Rabindra Singh Baniya, Asha Magarati,

Konu: Genç Pooja, annesi ve dedesiyle yaşamını sürdürür. Babası Agni, Maoist gerillalara katılmak için dağa çıkmıştır. Dedesinin ölümüyle Agni köye döner ve daha önce hiç karşılaşmadığı oğluyla ve daha özgür bir yaşam süren eşiyle karşılaşır. Babasının cenazesini kaldırmak için de gerilla veya polis olsun, herkesin yardımına ihtiyacı vardır. Bütün yıl festivallerde dolaşan ve övgüler alan film, güçlü bir barış mesajı veriyor.