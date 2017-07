Game of Thrones ‘un son sezonu yaklaşırken HBO ve George R.R. Martin sıradaki projelerini netleştirmek üzereler. HBO’yla Martin’in işbirliği Who Fears Death adlı uyarlamayla devam edecek gibi görünüyor. Gerçi henüz anlaşmanın resmi olarak sona ermediğini de not etmek gerek. Nnedi Okorafor’un kaleme aldığı Who Fears Death romanı post apokaliptik bir gelecekte, Sudan’da geçiyor. Soykırımdan sonra Nuru adlı kabile, Büyük Kitap’ın izinden gidip Okeke köylülerini yok etmeye karar verir. Ancak köyden bir kız hayatta kalmayı başarır. Vahşi bir şekilde tecavüze uğrayan bu kız çölün öbür ucuna kaçar. Burada çocuğunu doğuran bu genç kız, kızının farklı olduğunu hisseder ve kızına Onyesonwu (ölümden korkan manasına geliyor) adını verir. Bir şamanın büyüttüğü bu kız büyüdüğünde süper güçlerini keşfeder ve annesine tecavüz eden kişiyi, büyücü babasını yok etmeye karar verir.

Martin dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Diziyi kimin kaleme alacağı, yöneteceği, çekim tarihi henüz anlaşma tamamlanmadığından bilinmiyor. HBO’nun şu sıralar beş senaristle beş Game of Thrones dizisi (daha doğrusu pilot bölümü) hazırladığını, bu beş projeden en iyisini seçip Game of Thrones‘un bitişinden sonra bu diziyi yapacağını hatırlatalım. Martin’in romanı Nightflyers‘ı SyFy kanalının dizileştireceğini de haberimize ekleyelim.