Who Killed the KLF?: Kült Grubun Belgeseli

Chris Atkins, müzik tarihinin en ilginç gruplarından KLF’in öyküsünü, Who Killed the KLF? isimli bir belgeselle anlatıyor.

Bu hafta Austin Fantastic Fest’te ilk gösterimini yapan belgesel, müziklerinden çok yaptıklarıyla olay olan grubu anlatacak.

Kazandıkları ilk bir milyon doları yakan,

Herkesle dalga geçmek için kliplerinde Illuminati sembollerini kullanan,

Müziğe bıraktıklarında tüm orijinal kayıtlarını silen KLF’in nasıl yükselip, sonra sıkılıp yok olduğu belgeselin ana konusu…

Bill Drummond ve Jimmy Cauty’nin müzik dünyasına getirdiği yenilikler ve dans müziğine bıraktığı derin izler de belgeselde anlatılıyor.