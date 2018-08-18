Will Smith bu aralar yoğun bir dönemden geçiyor. Bu yıl Guy Ritchie‘nin müzikal filmi Aladdin‘de rol alan, daha sonra Ang Lee‘nin bilimkurgu filmi Gemini Man‘de iki karakteri oynayan Smith çekimlerin tamamlanmasının ardından Suicide Squad 2‘ya hazırlanırken WB bu filmin çekimlerini belirsiz bir tarihe ertelediğini duyurmuştu. Smith bu değişiklikten sonra sıradaki projelerini netleştirdi. Sony’nin yıllardır yaptırmak istediği ama Smith’in yoğunluğu nedeniyle çekilemeyen aksiyon filmi Bad Boys for Life bu kasımda çekilecek. Martin Lawrence‘ın da rol alacağı filmi Adil El Arbi-Bilall Fallah ikilisi yönetecek. Film 17 Ocak 2020’de vizyona girecek.

Sony iyi hasılat elde ederse seriyi 4. filmle devam ettirecek. Bu filmin çekimleri martta tamamlandıktan sonra Smith ara vermeden diğer devam filmi Bright 2‘da rol alacak. David Ayer filmi yazıp yönetecek. Filmin 2019’a yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Bright 2‘nun çekimleri tamamlandıktan sonra Suicide Squad 2‘nun çekimlerine başlanabilir. Henüz resmi olarak duyurulmasa da çekimlerin sonbahar ve kışın başlanabileceği söyleniyor. Tabii o zamana dek DC filmi Birds of Prey‘in çekimleri tamamlanmış olacağı için Margot Robbie de SS2 için müsait olabilir. Özetle Smith’in sıradaki projeleri bunlar.