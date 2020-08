Will Smith, gençlik yıllarında başrolünü oynadığı sit-com dizisi The Fresh Prince of Bel-Air’i dramaya çeviriyor. Morgan Cooper isimli bir hayranının drama dizisi olarak çektiği fragmanı izleyince aklında bir ışık yanan Smith, Bel-Air dizisi için çalışmalara başladı.

Videoyu çeken Cooper’ı da kadroya alan Will Smith, senaryo ekibinin başına ise The Wire’ın yazarlarından Chris Collins’i getirdi. Collins, belirli bölümleri de yönetecek ve yapımcılardan biri olacak.

Bir saatlik bölümlerle ekranlara gelecek dizinin Batı Philadelphia’dan gelen bir gencin, Bel-Air – Los Angeles’a alışırken yaşadığı zorlukları aktaracak.