Will Smith, The Fresh Prince’i Dramaya Çeviriyor

Sit-com dizi, dramaya çevriliyor.
yazar: 12 Ağustos 2020 84 görüntüleme

Will Smith, gençlik yıllarında başrolünü oynadığı sit-com dizisi The Fresh Prince of Bel-Air’i dramaya çeviriyor. Morgan Cooper isimli bir hayranının drama dizisi olarak çektiği fragmanı izleyince aklında bir ışık yanan Smith, Bel-Air dizisi için çalışmalara başladı.

Videoyu çeken Cooper’ı da kadroya alan Will Smith, senaryo ekibinin başına ise The Wire’ın yazarlarından Chris Collins’i getirdi. Collins, belirli bölümleri de yönetecek ve yapımcılardan biri olacak.

Bir saatlik bölümlerle ekranlara gelecek dizinin Batı Philadelphia’dan gelen bir gencin, Bel-Air – Los Angeles’a alışırken yaşadığı zorlukları aktaracak.

etiket:
kategori:
haber

yazar: bakınız - Ağu 10, 2020

yazar: bakınız - Ağu 12, 2020

ilgili