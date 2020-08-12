haber Will Smith ve Bitmeyen Matrix Pişmanlığı Will Smith'in Matrix için gelen teklifi, Wild Wild West'te oynamak için reddetmesi sinema tarihinin en kötü kariyer kararlarından biri olarak tarihe geçmişti....

haber Will Smith, Bad Boys 3 ve Bright 2 Filmlerine Hazırlanıyor Will Smith bu aralar yoğun bir dönemden geçiyor. Bu yıl Guy Ritchie‘nin müzikal filmi Aladdin‘de rol alan, daha sonra Ang Lee‘nin bilimkurgu filmi Gemini Man‘de iki karakteri oynayan Smith...