Will Smith’in Matrix için gelen teklifi, Wild Wild West’te oynamak için reddetmesi sinema tarihinin en kötü kariyer kararlarından biri olarak tarihe geçmişti. Smith, serinin dördüncü filminin hazırlandığı şu günlerde, pişmanlığını esprilerle yeniden dile getiriyor…

Smith “Zaman makinesiyle geçmişe gidip kendi gençliğinle konuşsan ne derdin?” şeklindeki klasik geyik soruya “Wild Wild West’in setini basıp “Ne yaptın, salak!” diye bağırırdım” sözleriyle yaşadığı pişmanlığın büyüklüğünü aktardı.

Smith “Olaya farklı bir yönden baktığımda, filmi büyük bir ihtimalle batırırdım. Zaten rol bana uygun değil diye reddetmiştim. Wachowski kardeşlerle ilk görüştüğümde çok etkilenmediğimi de söylemeliyim, sonra bu kadar büyüyeceklerini tahmin bile edemezdim” diyerek dürüst de davrandı…

Senaryo Keanu Reeves’e gelene kadar Nicolas Cage, Brad Pitt, Val Kilmer ve Johnny Depp’in de elinde dolaşmıştı.