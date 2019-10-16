Guillermo del Toro’nun yeni filmi Nightmare Alley’e usta bir oyuncu daha, Willem Dafoe da katıldı. Klasik bir gerilim olması beklenen yapım, William Lindsay Gresham’in aynı adlı romanından uyarlandı. Film genç bir dolandırıcının, kendisinden çok daha hırslı ve kirli bir kadın psikiyatristle yaşadıklarına odaklanacak. Filmde Bradley Cooper, Cate Blanchett ve Rooney Mara gibi iyi oyuncular bulunuyor.

Dafeo, Cooper’ın karakterine ilk işlerini veren patronu oynayacak. Del Toro, senaryoyu Kim Morgan ile birlikte yazdı…