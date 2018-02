Usta aktör Edward Norton 2000 yılında Keeping the Faith filmiyle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmuş, bu filmden sonra yönetmenliğe dönmek istemişse de bir türlü dönememişti. Motherless Brooklyn adlı projesi de epey eski bir proje. On beş yıl önce açıklanan bu proje sonunda bu yıl çekilecek gibi görünüyor. Warner Bros. geçen yıl projenin haklarını satın almıştı. Bugün filmin kadrosuna The Florida Project‘teki performansıyla Oscar’a aday olan Willem Dafoe‘nun dahil edildiği açıklandı. 1954 yılında New York’ta geçecek bu film, Jonathan Lethem’ın dilimize Öksüz Brooklyn adıyla çevrilen romanından uyarlanacak. Film ustası bir cinayete kurban giden tourette sendromlu dedektif Lionel’ın (Norton oynayacak) katili bulma çabalarını konu alacak. Film bu yıl çekilebilirse 2019’da vizyona girecek. Aktör Dafoe şu sıralar At Eternity’s Gate filminde Van Gogh’u oynuyor. Aktörü aralık ayında Aquaman filminde izleyeceğiz.