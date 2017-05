Before Night Falls ve The Diving Bell and the Butterfly filmlerinin yönetmeni Julian Schnabel yedi yıllık suskunluğunu sonunda bozup setlere dönecek. En son Hiam Abbas’ın başrolünü üstlendiği Miral filmini çeken Schnabel, At Eternity’s Gate adını verdiği filminin hazırlıklarına başladı. Yönetmen bu filminde ressam Vincent Van Gogh’un 1886’da Fransa’ya taşınmasına, buradaki yaşantısına ve çizdiği resimlere odaklanacak. Ressamı usta aktör Willem Dafoe canlandıracak. Schnabel filminin senaryosunu Jean-Claude Carriere’le birlikte kaleme aldı. Henüz filmin çekim tarihi açıklanmadı. Dafoe’nun Schnabel’in Miral‘ında yardımcı rolde yer aldığını belirteyim.