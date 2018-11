Hollywood tarihinin en başarılı senaristlerinden William Goldman bugün 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sinema dünyasına bıraktıklarını özetledik.

Zor Bir Çocukluk

William Goldman’ın hayatı, varlıklı bir ailede büyümesine rağmen çok zor geçti. Babası Maurice bütün servetini alkolizm yüzünden kaybettikten sonra, intihar ederek yaşamını noktaladı. Annesi Marion’un birçok ameliyata rağmen geçmeyen duyma problemleri hayatlarına stres kattı. Goldman, evden ve zor hayatından kaçışı hiç durmadan yazmakta buldu. Kolej, Pentagon’da yazıcı olarak geçen bir askeri hayat ve geri dönerek yeniden edebiyat okuduğu kolej yazarlık kariyerine bir hazırlık gibiydi.

Roman ve Tiyatro Yaşamı

Goldman’ın ilk kısa öyküleri yıllar sonra kendisinin de itiraf ettiği gibi felaketti. Ağabeyi James Goldman ve ev arkadaşı John Kander’le aynı evde yaşaması hayatını değiştirdi. İkisinden öğrendikleriyle üst üste romanlar yazmaya ve yayınlamaya başladı. John Kander daha sonra müzikal klasikler Cabaret ve Chicago’yu yazdı. Üçü de gelecek hayatlarında ayrı filmlerle oscar kazanacağından habersizdi. Romanların ortalamanın üstü satış rakamlarına ulaşması tiyatro yaşamının önünü açtı. Bu alanda da başarılı olunca sinemada şansını denedi ama ilk yazdığı senaryolar reddedildi. Yazarlığa geri döndü ve 8 yıl boyunca tek bir senaryo üzerine çalıştı.

Butch Cassidy and the Sundance Kid

Yıllar boyu üstünde çalıştığı senaryoyu stüdyolara götürdüğünde bir açık arttırma başladı ve kendisine o güne kadar bir senaryoya ödenen en yüksek para olan 400.000 dolar verildi. Film gişede ve eleştirmenler gözünde büyük bir başarıya ulaştı ve Goldman’a oscar getirdi. Goldman, saha araştırmasına büyük önem verdi ve kendisini odası ve daktiloyla sınırlayan bir senarist asla olmadı. İlk büyük filminden kazandığı paranın önemli bir bölümünü yeni senaryolara araştırma yaparken harcadı. Ve buradan itibaren artık durdurulamayan bir öykü anlatıcı oldu.

Klasikler, klasikler, klasikler…

William Goldman’ın eserlerini ayrıntılı yazmaya çalışsak kitaplar yetmez. Bir liste halinde özetlersek:

The Princess Bride: Roman olarak yayınladığı eser daha sonra bir sinema klasiğine döndü.

Marathon Man

The Stepford Wives

The Great Waldo Pepper

All the President’s Men: Film büyük başarı yakalamasına rağmen, Goldman senaryo çok kesildiği için beğenmedi.

A Bridge Too Far

Flowers For Algernon

Misery

Chaplin

Senaryo doktoru olarak son şeklini verdiği eserler: Twins, A Few Good Men, Indecent Proposal, Last Action Hero, Dolores Claiborne Extreme Measures