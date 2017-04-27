Sarah L. Winchester, dünyanın en ünlü ve en çok kullanılan tüfeklerinden birinin mucidi ve üreticisi olan William Wirt Winchester’ın karısıydı.

Ürettiği tüfekler sayesinde mutlu ve zengin bir hayat sürerken önce yeni doğmuş bebeklerini bir hastalık sonucunda kaybettiler. Ardından William vereme yakalanarak öldü. Ve geriye çocuğu ve kocasını yitirmenin acısını yaşayan Sarah kaldı.

Tüfeğin satışları sürerken servetine servet katan genç kadın, buna rağmen yaşadığı acılar nedeniyle ruh sağlığını kaybetti. 38 yıl boyunca hala “Winchester House” olarak anılan ve kötü ruhların içeriye giremeyeceğine inandığı malikanesinin inşaatıyla uğraştı. California’daki ev hala bir yere varmayan merdivenleri ve labirent koridorlarıyla birçok ziyaretçiye evsahipliği yapıyor.

Predestination ve Daybreakers’ı çeken Michael ve Peter Spierig bu hikayenin sinema uyarlamasının başına getirildi ve çekimlerden ilk fotoğraf da geldi. Film, Sarah’yı deli biri olarak değil, gerçekten kötü ruhlarla savaşan birisi olarak gösterecek. Jason Clarke, Sarah Snook ve Angus Sampson filmin diğer başrolleri.