Wind River adlı uçsuz bucaksız karlarla kaplı Kızılderili bölgesi ve bu ıssızlığın ortasında genç bir Kızılderili kızın cesedi. Yerel avcı Cory Lambert’ın cesedi bulmasının üzerine olayı araştırmak için Jane Banner FBI adına görevlendirilir. Bu olayda Jane’e yardım eden Cory olanlar karşısında geçmişi ile de yüzleşmek zorunda kalır. Filmin yönetmen koltuğunda Sicario ve Hell or High Water’ın senaristliğini yapan Taylor Sheridan yer alıyor. Başrollerinde Jeremy Renner ve Elizabeth Olsen’ın yer aldığı yapım, suç, gizem ve dram türlerini içinde barındırıyor. 1 saat 47 dakikalık süresi ile sıkmadan kendini izletmeyi başarıyor.

Senaryosu ile bizleri fazla şaşırtmıyor. Temelinde klişeler yer alıyor. Fakat gerçek bir hikâye olması ve akıcılığı bunları görmezden gelmemize yardımcı oluyor. Sakin fakat gerilim yüklü ilerleyen senaryo bizleri yer yer diyalogları ile hayal kırıklığına uğratıyor. Özellikle Jane Benner karakterinin diyalogları argo ve tekrardan ibaret gibi gözüküyor. Ayrıca söylemem gerekir ki flashback ile olanların gösterildiği sahneye geçişin ilk başta anlaşılmıyor olması ilginç bir hava katıyor o ana.

Uçsuz bucaksız karlarla kaplı arazi ve dağ görüntüleri bizlere atmosferi hissettiren temel etkenlerden birisi… Geniş açıda bol bol gösterilen ıssızlık bizlere gerilimi yaşatıyor. Bu görüntülerin yanında fon müzikleri de sahneleri destekleyici nitelikte… Film boyunca zorlu hava koşulları sadece görsellikle kalmayıp filmin gidişatı ve olaylarda da etkili… Oyunculuk performansları açısında ise Jeremy Renner bizleri büyülüyor. Canlandırdığı karakter Cory Lambert’ın ruh halini, geçmişte olanlardan nasıl etkilendiğini ve azmini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. FBI ajanı Jane Banner’ı canlandıran Elizabeth Olsen ise Jeremy Renner’ın aksine bizleri hayal kırıklığına uğratmış. Karakterini bizlere yansıtamıyor olması ve yapmacıklığı senaryoda karakter için yazılanlarla mı ilgili bilemiyoruz fakat filmin zayıf noktası olarak dikkat çekmiş.

Wind River, klişe konusu ve Elizabeth Olsen’ın performansı ile bizleri hayal kırıklığına uğratıyor olsa da etkileyici atmosferi, fon müzikleri ve yaşattığı gerilim ile iyi bir cinayet filmi… Soğuğu ve ıssızlığı hissetmek isteyenlere önerilir.