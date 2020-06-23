Winona Ryder, 2010 yılında farklı yayınlara anlattığı Mel Gibson’ın ırkçı ve ayrımcı yaklaşımlarını yeniden gündeme getirdi.

Ryder “Kalabalık bir partideydik. İlk önce gay arkadaşıma “Yaklaşırsan AIDS kapar mıyım?” diye sordu. Ardından da benimle “Sen fırından kurtulanlardan mısın? (oven dodger) diye dalga geçti.” sözleriyle olayı anlattı. Ryder, Gibson’ın daha sonra kendisine ulaşmaya çalışıp özür dilemeye çalıştığını da sözlerine ekledi

Mel Gibson cephesinden ise her zaman olduğu gibi yalanlama geldi. Daha önceki skandallarını da sert bir dille reddeden ancak sonra itiraf eden Gibson’ın menajerleri açıklamalarında “Olay tamamen yalandır.” cümlelerini kullandılar.