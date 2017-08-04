Locarno Film Festivali filmlerinin gösterimleri devam ederken Hlynur Pálmason’un yeni filmi Winter Brothers, mükemmel fragmanıyla dikkatimizi çekti.

Bilgilerini paylaşmak istedik…

Ülke: İzlanda

Yönetmen: Kısa filmleriyle dikkat çeken ve İzlanda’nın dünya sinemasına yeni armağanı olarak nitelenen Hlynur Pálmason

Festival: Locarno’da dünya galasını yapacak.

Oyuncular: Elliott Crosset Hove, Simon Sears, Victoria Carmen Sonne, Lars Mikkelsen

Konu: İzlanda sinemasının yeni yıldızlarından Palmason, madenci iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Kardeşler, ilişkileri, kıskançlıkları ve kavgalarıyla, hem birbirleriyle, hem de çalışmaya geldikleri kasabanın sakinleriyle ters düşerler.

Filmi Danimarka’da endüstriyel bölgesi Faxe’de çeken Palmason, fragmandaki havayı filme yansıtabilirse çok iyi bir film izleyeceğiz gibi görünüyor.