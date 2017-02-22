2010’da vizyona giren Winter’s Bone filmiyle dikkatleri çeken yönetmen Debra Granik yedi yıldır kurmaca bir film çekmiyor. Bu süre zarfında belgesel ve dizilerle meşgul olan Granik sonunda bir film için setlere dönecek. Granik, Peter Rock’ın My Abandonment adlı kitabını sinemaya uyarlayacak. Yönetmen çekimlere bu yıl başlamayı planlıyor. Filmin başrollerini Ben Foster’la Thomasin McKenzie üstlenecekler. Granik daha önce başrolü Casey Affleck’e teslim etmişti ama Affleck başka projelerle meşgul olduğundan yerini Foster aldı. My Abandonment‘ın merkezinde 13 yaşındaki bir kızla babası yer alacak. Film, Oregon’daki Forest Park’ta gizlice yaşayan bu baba-kızın yaptıkları bir hatadan sonra toplumun dikkatini çekmelerini ve buradaki huzurlu yaşamlarının sona ermesini konu alacak.