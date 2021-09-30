Wolf: Kendini Ne Olarak GÃ¶rÃ¼yorsun?

Ä°lk gÃ¶sterimini Toronto’da yapan ve Ã¶vgÃ¼ler alan Wolf, kendisini bir kurt olarak gÃ¶ren bir gencin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Son dÃ¶nemlerin yetenekli isimlerinden George MacKay’in baÅŸrolÃ¼, kendini bir vahÅŸi kedi olarak gÃ¶ren Lily-Rose Depp ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± filmde yardÄ±mcÄ± rollerde Paddy Considine, Martin McCann, Terry Notary, Fionn O’Shea, Eileen Walsh, Lola Petticrew ve Senan Jennings var.

Nocturnal ile beÄŸeni toplayan Nathalie Biancheri’nin yazdÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¶nettiÄŸi film ABD’de aralÄ±k ayÄ±nda gÃ¶sterime girecek.