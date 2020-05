Üç yıl önce Marvel’ın evreninden etkilenen Universal bu evreni kendi canavarlarına (Mumya, Frankenstein, Frankenstein’ın gelini, kurt adam, Dracula, Görünmez Adam vs) uyarlamak isteyip Dark Universe markasını yaratmıştı. Ama bu markanın ilk ürünü olan The Mummy, Tom Cruise‘a rağmen ABD gişelerinde çakılıp kalınca evren başladığı gibi sona ermişti. Üç yıl sonraysa Universal canavarlarla ilgili filmlerini kendisine iyi paralar kazandıran Blumhouse yapım şirketine pasladı. Düşük bütçelerle çok kârlı ve sevilen filmlere imzasını atan Blumhouse, Universal için The Invisible Man‘i hazırladı. Bu film iyi bir gişe ve olumlu eleştiriler elde edince Universal bu kez hızını kesmeden canavarlar serisini devam ettirecek.

Universal, The Invisible Man‘in başarısının gazıyla pek çok proje duyurdu; James Wan, Paul Feig ve John Krasinski‘nin yönetmenliğinde üç projenin daha hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı. Bu projelere bugün Wolfman (Kurt Adam) projesi de dahil edildi. Haberlere göre projeyi Universal/Blumhouse’a götüren kişi, Ryan Gosling‘ten başkası değil. Gosling, Network‘ün ve Jake Gyllenhaal‘lı Nightcrawler‘ın izinden giden bir Wolfman filmi istiyor. Editör Borys Kit, Gosling’in bu filmde bir anchorman’i (haber sunucusu) oynayacağını, anchorman’in canlı yayında bir kurt adama dönüşeceğini iddia etti, ki Network’ün etkisi şimdiden görülebiliyor.

Bad Education‘ın yönetmeni Cory Finley filmi yönetebilir ama bu durum henüz kesinleşmedi. Universal başka yönetmenlerle de görüşüyor aynı zamanda. Bu arada Gosling filmi yönetmeyi de istemiş ama olmamış. Bu yüzden yapımcılık ve başrolle yetinecek. Filmi Rebecca Angelo‘yla Lauren Blum kaleme alacaklar. Çekim tarihi henüz açıklanmadı. Gosling bu filmden önce MGM’in isimsiz filminde rol alıp gene bir astronotu oynayacak.