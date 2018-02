Şu sıralar Chris Pine‘ın başrolünü üstlendiği One Day She’ll Darken mini dizisinin çekimleriyle meşgul olan yönetmen Patty Jenkins bu diziyi tamamladıktan sonra yazın Wonder Woman 2‘nun çekimlerine başlayacak. Gal Gadot’nun tekrar Diana’yı oynayacağı filmle ilgili ilk bilgiler duyuruldu. Screen Rant sitesinin haberine göre filmin kötü karakteri Cheetah olacak. Karakterin gerçek adı Barbara. Ününü artırma amacıyla tarihi eserleri araştıran antropolog Barbara, Uzkartarga’ya adanmış bir tapınak bulur, sonra tapınağın sırlarını keşfeder, ister istemez kötücül Cheetah’nın ruhunun serbest kalmasına, kendi bedenini ele geçirmesine neden olur, Cheetah Amazon kadınlarıyla mücadele etmeye başlar, bu mücadeleyi Wonder Woman kazanır, ardından Cheetah’la Diana hem rakip hem müttefik olurlar *.

Cheetah rolü için Sarah Paulson‘ın istekli olduğunu da belirteyim. WB rol için Emma Stone‘la görüşmüş, lakin aktris teklifi kabul etmemiş. Öte yandan Steve Trevor’ın, yani Chris Pine’ın bu filmde yer alacağı da belirtilmiş. İlk filmde rol alan Said Taghmaoui ve Ewen Bremner bu filmde de rol alacaklar. Film 1980’lerde geçecek. Çekimlere Londra’da mayıs ayında başlanacak. Film Kasım 2019’da vizyona girecek.