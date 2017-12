En son Eddie Redmayne’ye ikinci Oscar adaylığını getiren, bir erkeğin cinsiyet değişimini konu alan The Danish Girl‘ü çeken ama bu filmiyle pek de iyi eleştiriler alamayan İngiliz yönetmen Tom...

J.R.R. Tolkien'ın The Lord Of The Rings'inin dizi hakları açık arttırmaya çıktığında çok kısa bir sürede sonuç alındı ve bu konudaki tüm rekorlar alt üst oldu....