Üç yıldan uzun bir süre boyunca Grandmaster filmiyle meşgul olan usta yönetmen Wong Kar Wai bu filmini vizyona soktuktan sonra birkaç proje açıklasa da bir türlü setlere dönmemişti. Bugün yönetmenden sevindirici bir haber geldi. Bir süredir hazırlıklarına devam ettiği dizisi Tong Wars‘un oyuncu kadrosu için kolları sıvadı WKW. Yönetmen şu sıralar Kanton lehçesi ve İngilizce bilen Uzakdoğulu oyuncularla deneme çekimlerine başladı. Şimdilik şu roller için oyuncu aranıyor: 70 yaşlarında, uluslararası bir suç imparatorluğunu yöneten bir kadın olan Vicky Sun; Vicky’yi evlat edinmiş, karizmatik, insafsız gangster babası Tom Sun; Tom’un eşlerinden, genelev sahibi Lo Mo; çetelerin arasında büyüyen yetim bir genç olan Johnny Young.

Karakterlerden de anlaşılacağı üzere Tong Wars gangsterlere odaklanacak.10 bölümden oluşacak dizi 1880’de San Francisco’daki Çin Mahallesi’nde başlayan çatışmalara ve burada yaşayan Amerikalı Çinlilerin yaşamlarına odaklanacak. San Francisco’daki çatışmalar 1917 yılına dek devam etmişti. Diziyi Amazon yayınlayacak. Tong Wars‘un çekimlerine 2018’de başlanacak. WKW’nin yöneteceği bölüm sayısı açıklanmadı. Diziyi Paul Attanasio kaleme aldı.