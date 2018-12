Wong Kar-Wai ve birlikte sık sık çalıştığı görüntü yönetmeni Christopher Doyle yıllar boyunca farklı insan hikayelerini muazzam görüntüler eşliğinde sundular. Ağır çekim sahneler ise ikilinin sinema gramerinde geniş bir yer tuttu. Farklı video çalışmalarını ilgiyle takip ettiğimiz Vulgar Efendi, bu sahnelerden küçük bir kolaj yapmış.

Videodaki filmler:

– As Tears Go By (1988)

– Days of Being Wild (1990)

– Chungking Express (1994)

– Fallen Angels (1995)

– Happy Together (1997)

– In the Mood for Love (2000)

– 2046 (2004)

– My Blueberry Nights (2007)

– The Grandmaster (2013)