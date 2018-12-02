seçki Usta Yönetmenlerin Hazırladıkları Yeni Diziler Tong Wars – Wong Kar Wai: Son filmi The Grandmaster‘dan sonra herhangi bir film çekmeyen Wong Kar Wai’nin Tong Wars adlı bir dizi hazırladığı açıklanmıştı. Amerika’nın Çin Mahallesi’nde geçecek...

haber Wong Kar Wai, Tong Wars Dizisinin Oyuncu Kadrosunu Oluşturuyor Üç yıldan uzun bir süre boyunca Grandmaster filmiyle meşgul olan usta yönetmen Wong Kar Wai bu filmini vizyona soktuktan sonra birkaç proje açıklasa da bir türlü setlere dönmemişti. Bugün...

haber Wong Kar Wai’nin ABD’de Geçen Dizisini Amazon Yayınlayacak Usta yönetmen Wong Kar Wai’nin yeni projesi açıklandı. WKW, Tong Wars adı verilen diziyle setlere uzun bir aradan sonra setlere dönecek. Yönetmen bu diziyi Paul Attanasio’yla birlikte hazırlıyor. Dizinin...