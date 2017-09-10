Usta yönetmen Wong Kar Wai’nin yeni projesi açıklandı. WKW, Tong Wars adı verilen diziyle setlere uzun bir aradan sonra setlere dönecek. Yönetmen bu diziyi Paul Attanasio’yla birlikte hazırlıyor. Dizinin adı, dizinin 19. yüzyılda San Francisco’da geçeceğini düşündürtüyor. Zira Tong Wars adı verilen savaş 1880’de San Francisco’da yaşanmıştı. Bu tarihte San Francisco’nun Çin Mahallesi’nde 1917’ye dek sürece çatışmalar başlamıştı. Dizi bu çatışmalara ve bu dönemde Amerikalı Çinlilerin yaşamlarına odaklanabilir. Odaklanabilir dememizin nedeni henüz konunun resmi olarak açıklanmamış olması. Diziyi Amazon yayınlayacak. Amazon ilk sezonu hemen onayladı. Bu arada geçen yıl WKW’nin 18 bölümden oluşan bir dizi hazırladığı açıklanmıştı, Tong Wars bu dizi olabilir. Öte yandan gene geçen yıl yönetmenin Gucci filmini yöneteceği açıklanmıştı ama sonra bu projeden yeni haber gelmedi. Bu mayıstaysa WKW’nin Blossoms adlı filmi yöneteceği açıklanmıştı. Önce diziyi mi, yoksa mı Blossoms‘ı mı çekeceği belli değil.