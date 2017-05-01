En son The Grandmasters filmini çeken, bu filmden sonra, yani dört yıldır film çekmeyen usta yönetmen Wong Kar-Wai sonunda setlere dönecek gibi görünüyor. Kar-Wai, Yucheng Jin’in kaleme aldığı Blossoms romanını uyarlayacak. Usta yönetmen çekimlere bu yıl başlamayı planlıyor. Film, önce 1960’lardan 70’lerin ortasına, Çin Kültür Devrimi’nin bitişine kadarki, sonra 1980’den günümüze kadarki dönemlerde geçecek. Filmin başrolünü Kris Wu üstlenecek. Vizyon tarihinin henüz açıklanmadığını da belirtelim. Usta yönetmenin internette yayınlanacak bir dizi hazırladığını, Amerikan yapımı Gucci filmini de önümüzdeki yıllarda çekebileceğini belirtelim.