Page Six sitesinin haberine göre usta yönetmen Woody Allen kariyerinde ilk kez sinemaya ara vermeyi kararlaştırdı. 1966 yılında ilk filmini çeken, ’71 yılından itibaren neredeyse her yıla bir film sığdırmayı başaran Allen 2019’da yeni bir filmle dönmeyecek gibi görünüyor. Habere göre yönetmen yeni bir proje üzerinde çalışmıyor. Çalışsa bile filmine finansman bulamayacağı belirtilmiş haberde. IMDb’de isimsiz bir projesi gözükse de bu proje resmi olarak açıklanmadı. Yani Allen ilk kez bir yılı, belki de birkaç yılı filmsiz geçirecek. 83 yaşındaki yönetmen en son iyi bir kadroyla (Selena Gomez, Timothee Chalamet, Jude Law, Diego Luna, Rebecca Hall, Elle Fanning, Liev Schreiber) A Rainy Day in New York filmini çekti ama yönetmene geçen yıl gelen tepkiler ve önceki filmi Wonder Wheel‘in batışı nedeniyle Amazon filmi vizyona çıkarmıyor.

Özetlersek: Geçen yıl başlayan #metoo ve Time’s Up hareketleri, Allen ve oyuncularını da olumsuz etkilemişti. Hatırlanırsa Allen’la çalışan oyuncular (Hall, Chalamet, Gomez) tepkilere boyun eğip paralarını Time’s Up’a bağışlamışlardı. Tepkilerin nedeniyse Allen’ın evlatlık kızı Dylan Farrow‘u taciz ettiği söylentileri. İki farklı mahkemece suçsuz bulunan Allen’a tepkiler sürüyor. Bu durum Wonder Wheel‘in de batmasına neden olmuştu. Bu yüzden Amazon yönetmenin yeni filmini vizyona çıkarmaya veya platformunda yayınlamaya cesaret edemiyor. Çoktan tamamlanan filmin vizyona girip girmeyeceği meçhul. Amazon birkaç yıl önce Allen’la beş filmlik anlaşma imzalamış, her filmi için 25 milyon dolar bütçe ayırmayı kabul etmişti. Dolayısıyla stüdyonun zararı şimdilik 50 milyon dolar gibi görünüyor. Amazon’un anlaşmayı iptal edip etmeyeceği bir süredir merak ediliyor. Velhasıl Allen hem taciz iddiaları, hem de filmlerinin iyi hasılat elde edememesi nedenleriyle bir süre film çekemeyecek gibi görünüyor.