Amazon’un tacizle suçlanınca istifa eden eski başkanı, Woody Allen‘la beş filmlik bir kontrat imzalamış, bu kontrattan sonra Allen, Amazon çatısı altında üç film çekmişti. Selena Gomez, Timothee Chalamet, Elle Fanning gibi genç yıldızlarla Jude Law, Diego Luna, Rebecca Hall ve Liev Schreiber‘ı buluşturan A Rainy Day in New York, metoo zamanına denk gelince Amazon tepkilerden çekinip filmi vizyona çıkartmamıştı. Allen bunun üzerine geçtiğimiz ay Amazon’a kontratı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Özetle, Amazon, Allen’ın filmini vizyona çıkarmayıp kontrattaki diğer iki filmi de çektirmeyerek yönetmenle bağını tamamen koparmış oldu.

Variety’nin haberine göre filmin ilk gösterimi İtalya’da gerçekleştirilecek. İtalyan Lucky Red şirketi filmin İtalya haklarını satın aldı, filmi 3 Ekim 2019‘da vizyona çıkaracak. Söylentilere göre Allen’ın bu filmi vizyonundan önce eylülde Venedik Film Festivali’nde gösterilebilir. Öte yandan haklar sadece İtalya’ya değil, Avrupa’nın diğer ülkelerine de satılmış. Film bir yıllık gecikmenin ardından Avrupa’da gösterime girecek gibi görünüyor. Peki Amerika’da vizyona girecek mi? Variety filmin haklarının Amazon’dan FilmNation Entertainment şirketine geçtiğini yazmış. Yani FilmNation tepkilerden çekinmezse filmi Amerika’da vizyona çıkarabilir.

Peki her yıl bir filmini vizyona çıkartan ama Amazon nedeniyle 2018’de sinemalara dönemeyen Allen 2020’de dönebilecek mi? Bu sorunun yanıtı şimdilik evet. Allen, Amerika’da finansman bulmakta zorlandığı için tekrar Avrupa’ya dönüp filmlerini burada çekecek gibi görünüyor. Aylar önceki söylentilere göre Allen 2020 için hazırladığı filmini İspanya’da çekmeyi düşünüyor, başrol için Vicky Christina Barcelona‘nın yıldızı Javier Bardem‘in adı geçmişti. Bakalım Allen iki yıllık aranın ardından setlere dönebilecek mi ve son filminin yıldızları Gomez, Chalamet, Law, Hall filmin Avrupa’daki galalarına katılacaklar mı? Gomez, Hall, Fanning ve Chalamet’nin Allen’la çalışmaktan pişman olduklarını açıkladıklarını da not edelim.