Geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden biri Woody Allen’ın artık yapımcı ve dağıtımcı bulmakta zorlandığı ve sinemaya ara verdiği yönündeydi. Bu ara bir sona doğru uzayacak gibi görünüyor. Kısaca değerlendirdik.

Yekta Kurtcebe: Ben Woody Allen’a yol vereli yıllar oluyor. Small Time Crooks’dan sonraki hiç bir filmini izlemedim. Cehennemin dibine kadar yolu var Woody’nin. Erkek egemen sapkın Hollywood erkinin bir bayrak taşıyıcısı olarak çok seveni de kalmadı.

Haktan Kaan İçel: Woody Allen filmleri için heyecanlanmayalı çok uzun süre oldu. Eskiden zekice diyaloglarlo dolu munzır bir film beklerdik. Şimdi birbirinin aynısı kopya filmler bekler olduk. Stil olarak da kendinde farklı yönelimlere de gitmediğini düşünürsek, Woody Allen artık sadece boş zamanlarını değerlendirmek için film çekiyor. Bir sürü yıldız isimle çalışmayı seviyor. Sinema onun için arkadaşlarla toplanıp içmekten öte bir eylem değil. Bu yüzden de film çekmeyip demlenmesi ve belki de projeler konusunda daha çok düşünmesi onun yararına olacaktır. O törpülenmiş keskin mizahı artık kimseyi etkilemiyor. Bu yüzden de bu sene bir Allen filmi olmaması kayıp değil.

Can Rende: Haktan’a hak vermemek zor. Filmlerinin öncekilerin kopyası olduğu konusunda haklı, daha da kötüsü bu 18 yılda epey kötü filme de imzasını attı. Eskisi kadar heyecanlandıramadığı, kendisinin de bu işi eskisi kadar severek yapmadığı konusunda da Haktan haklı. Fakat bozuk saat misali arada bir güzel, eğlenceli filmler de yapabiliyor. Blue Jasmine, Midnight in Paris, Wonder Wheel’i sevdiğimi itiraf etmeliyim. Evet, mükemmel filmler değil hiçbiri, klasik filmlerinden uzakta ama eğlenceli filmler. Bir de yarattığı kadın karakterleri izlemeyi seviyorum. Oyuncular da bu rollerde döktürüyorlar. Kate Winslet, Cate Blanchett vs. İkisi de çok iyiydi. Araya gelirsem… Hani bir iki yıl ara verip dönecek olsa sorun olmaz, belki bu ara sayesinde daha iyi bir filmle döner ama haberlerde finansman bulamadığı belirtilmiş. Haber yalanlanmazsa ben Allen’ın kariyerinin sona erdiğini düşünüyorum. Hem filmlerin iyi hasılat elde edememesi, hem de metoo hareketi nedeniyle finansman bulamıyormuş. Amazon da metoo nedeniyle diğer filmleri çektirmeyecek gibi görünüyor, işin Allen için bir diğer kötü tarafı da son filmi A Rainy Day in NY vizyona girmeyebilir. Velhasıl Allen’ın bir daha film yapabileceğini sanmıyorum. Finansman bulsa yıldız oyuncu bulamayabilir, yıldız oyuncu ve finansman bulsa dağıtımcı bulamayabilir. Durum kötü yani. Şimdilik merak ettiğim tek şey son filmi en azından Amazon’un online platformunda yayınlanacak mı?

Fırat Türkoğlu: Bir insan ne zaman emekli olacağını bilmeli… Bir insan hakkında çocuk tacizi suçlamaları varsa, bu suçlamalardan aklansa bile gidip evlat edindiği çocuğuyla evlenmemeli. Allen, başka ve kirli bir yüzü olduğunu öğrenmenin en çok üzdüğü sinemacı olarak anılarımızda yerini alacak. Kendisinin sinemayı, bizim de kendisini unutmamızın zamanı geldi ve geçti bile…