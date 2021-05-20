Apple, içeriğinde fantastik ve bilim-kurgu uyarlamalarına yer vermeye devam edecek gibi görünüyor. Hugh Howey’nin distopik roman serisi Wool, Graham Yost ve Morten Tyldum tarafından diziye uyarlanacak.

Rebecca Ferguson’ın hem başrolü oynayacağı, hem de yapımcıları arasında yer alacağı Wool, dünyanın toksik kimyasallarla dolu olduğu bir gelecekte geçiyor. Hayatta kalmayı başaran bir grup insan yeraltında bir siloda yaşamaya devam etmek için çaba gösterirler.

Bir kitap mağazası çalışanı olan Howey, 2011’de seriyi kendi çabalarıyla yayınlamış ve kısa sürede dizi/film hakları için savaş başlamıştı.