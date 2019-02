David Fincher‘ın yüksek bütçe istemesi bir kez daha bir yapımına mal oldu. Bir buçuk yıldır World War Z 2 senaryosu ve çekim mekânları üzerinde çalışan usta yönetmen Fincher çekimlere yaza doğru (bazı haberlere göre martın sonunda) başlamayı planlıyordu. Lakin filmin hazırlıkları sürerken Paramount projeyi rafa kaldırdığını duyurdu. Nedenleriyse şunlar: The Playlist yönetmenin 190 milyon doların altında bütçe istediğini yazarken Collider bu siteyi yalanlayıp Fincher’ın bütçenin üstüne çıktığını yazmış. Yani ilk neden yönetmenin gene yüksek bir bütçe istemesi.

Diğer nedenlerse filmin zombi türü nedeniyle Çin’de vizyona giremeyecek oluşu (Çin hayaletli ve zombili filmleri vizyona çıkarmıyor), Fincher’ın filmi 17A yaş sınırlı olarak tasarlaması. Paramount’ın son zamanlarda iyi hasılatlar elde edememesi ve sıradaki Mission: Impossible filmlerine (7 ve 8. filmler arka arkaya çekilecek) yüksek bütçeler ayırması da diğer etkenler. Bu gibi nedenlerden ötürü Paramount bu filmi şimdilik çektirmemeye karar verdi. Collider’ın haberine göre stüdyo ileride filmi başka bir yönetmenle çektirebilir. Zira tek sorun filmin yüksek bütçesi. Gene Collider’ın haberine göre Brad Pitt senaryodan memnun durumda.

Özetle Fincher’ın yeni filmi için de, WWZ2 için de bekleyiş sürecek. Fincher bu yıl Mindhunter‘ın 2. sezonuyla ekranlara dönecek. Pitt’i ise Ad Astra ve Once Upon A Time in Hollywood‘ta izleyebileceğiz.