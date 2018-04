Sonunda zombi filmi World War Z 2‘dan yeni bir haber geldi. Geçen yıldan beri senaryo üzerinde çalışan David Fincher çekimlere bu sonbaharda başlamayı planlıyordu. Lakin filmin çekimleri bir kez daha ertelendi. Bu kez çekimler 2019’a ertelendi. Nedeniyse Fincher’ın dizisi Mindhunter‘ın 2. sezonunun çekimlerine bu ayın sonunda başlanacak olması. Seri katillerin profillerinin çıkarılmasına odaklanan Mindhunter‘ın ilk sezonu 2017 kışında yayınlanmış, kısa sürede yeni sezon onayını almıştı. Dizinin 2. sezon konusu daha önce duyurulmuştu.

WWZ2‘nun ertelenmesinin diğer nedeniyse senaryo halen tamamlanmamış. Fincher bu yazı Mindhunter‘ın çekimleriyle, sonbaharıysa dizinin post prodüksiyonuyla geçirecek. 2. sezon 2019‘da Netflix’te yayınlanacak. 2. sezonun ilk ve son bölümlerini Fincher çekecek. Andrew Dominik iki bölüm çekecek, Carl Franklin diğer bölümleri çekecek. Brad Pitt‘e gelirsek… Aktör bu yıl Quentin Tarantino‘nun Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie‘li filmi Once Upon a Time in Hollywood‘ta rol alacak.