World War Z 2‘nun çekilip çekilmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Son haberlere göre David Fincher filmi çekmek istiyor, ama Paramount’ın CEO’su henüz filme yeşil ışık yakmak için kendisini hazır hissetmiyormuş. Paramount’ta durum böyleyken Fox bu filmin vampirli versiyonunun hazırlıklarına başladı. Stranger Things dizisinin ve Arrival filminin yapımcısı Shawn Lewy’nin yapımcılığını üstleneceği film, Raymon Villareal’ın A People’s History of the Vampire Uprising adlı romanından uyarlanacak. Haberlere göre roman World War Z‘nin veya robotları konu alan Robopocalypse‘ın vampirli versiyonuymuş. WWZ romanı zombilerin dünyayı ele geçirmelerini birden çok kişinin bakış açısından aktarmıştı. Villareal romanında da bunun izinden gidip merkeze vampirleri koyuyor. Filmi çekecek kişi henüz belirlenmediğinden çekim tarihi belli değil.