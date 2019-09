Under The Shadow ile korku türünün meraklılarının ilgisini toplayan Babak Anvari yeni filmi Wounds ile yine etkileyici bir iş çıkarmış gibi görünüyor.

Armie Hammer, Dakota Johnson, Zazie Beetz, Karl Glusman ve Brad William Henke’nin oynadığı film, Nathan Ballingrad’ın The Visible Filth isimli kitabından uyarlandı. Kitap ve dolayısıyla film, barında gençlerin unuttuğu bir telefonun içindeki görüntüleri seyreden bir barmenin, kendisini bir lanetin içinde bulmasını anlatıyor.

Flim, 18 Ekim’de Hulu’da yayında olacak…