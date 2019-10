Under The Shadow ile korku türünün meraklılarının ilgisini toplayan Babak Anvari yeni filmi Wounds ile yine etkileyici bir iş çıkarmış gibi görünüyor....

Amerikan Film Akademisi'nin değişen yapısı, kadınların, azınlıkların, genç sinemacıların önündeki görünmeyen ayrımcı engellerin kaldırılması, ödüllerin yapısını da değiştirdi. On The Basis of Sex, bu değişimin tetiklediği yeni bir film......