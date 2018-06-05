Disney, haklarını elinde bulundurduğu her karakteri farklı serilerde bir araya getirme işini sevdi. Wreck-It Ralph 2, konusu da internet olduğu ve uygun bir zemin oluşturduğu için neredeyse tüm Disney’i birleştirmiş. Fragmandan anladığımız kadarıyla Storm Trooper’larla Pamuk Prenses’in konuk oyuncu olabildiği bir senaryo izleyeceğiz.

John C. Reilly’yi yine ana karakter Ralph’in sesi olarak duyacağımız Wreck-It Ralph’de Sarah Silverman da karakterini seslendirmeyi sürdürecek. Rich Moore ve Phil Johnston’ın yönettiği filmde Taraji P. Henson, Jack McBrayer, Jane Lynch ve Alan Tudyk de seslendirme kadrosunda…